Le parquet de Mons lance un appel à témoins concernant l’auteur d’un braquage violent commis le 2 novembre 2019 à 20 h 55, à Quaregnon.

Le 2 novembre 2019 à 20h55, un individu a commis un vol à main armée dans un commerce situé rue de Monsville à Quaregnon.

L’auteur est âgé d’une trentaine d’années et a le visage émacié. Il mesure environ 1m75 et est de corpulence mince. Il a les cheveux châtain clair et une moustache naissante.