Faux titres de séjour à Mons: le jugement est tombé ce jeudi

Dans l'est et le nord-est du pays : Temps sec avec de larges éclaircies. Dans l'ouest et le centre du pays : Temps sec avec d'abord de larges éclaircies, puis des nuages bas avec de la brume à partir du sud. Dans le sud du pays et le long de la frontière française : Temps sec avec des nuages bas et de la brume ou du brouillard.

12h 8°C 17 km/h 14h 9°C 22 km/h 16h 11°C 24 km/h 18h 10°C 28 km/h 20h 10°C 26 km/h 22h 9°C 29 km/h