Deux Namurois créent un fan club pour l’inspecteur Bertrand Caroy

Ce n’est pas un acteur ou un chanteur, ni même une star du monde du sport. Pourtant, l’inspecteur de la police boraine Bertrand Caroy possède un vrai fan club. Le groupe, créé en son honneur sur Facebook, réunit pas moins de 20.000 personnes! Et les fans du célèbre policier n’habitent pas tous le Borinage, loin de là. On en retrouve aux quatre coins de la Wallonie.

C’est un groupe Facebook, créé il y a plus de 3 ans, qui n’arrête pas de grandir et d’accueillir de nouveaux membres. Chaque jour, des messages et des photos y sont partagés. Ils sont tous postés en l’honneur d’un seul homme… l’inspecteur Bertrand Caroy !