Grands Prés à Mons: «Il y aura de plus en plus de magasins»

Pour le centre commercial des Grands Prés à Mons, 2019 a été une année de transition: fermeture de deux grosses enseignes, à savoir New Look et CoolCat, pour faillite, arrivée de nouveaux magasins et d’un nouveau manager, Thomas Cornil. Ce dernier expose ses projets pour les Grands Prés.

« Au niveau des chiffres, on reste stables, avec quasiment 6,5 millions de visiteurs. Mais 2019 a vraiment été une année de transition », commente Thomas Cornil, le nouveau manager des Grands Prés. Pour rappel, Pierre-Henri Vanbesien lui a passé le relais l’été dernier. « C’est une période comme on n’en a jamais connu pour les grandes surfaces (500-600m²) de prêt-à-porter.