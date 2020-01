Toyota Onnaing engage 1.350 travailleurs supplémentaires!

À 10 minutes de Quiévrain, l’entreprise Toyota d’Onnaing s’apprête à engager 400 CDI et 900 CDD supplémentaires. Le constructeur nippon a confirmé mardi que le site, qui produit déjà la Yaris, allait se voir confier la production d’un second modèle, un SUV urbain. Une bonne nouvelle pour l’emploi sur le site et de belles opportunités de carrière en perspective.

En 2019, en Belgique, 4 véhicules vendus sur 10 étaient des SUV. Ces véhicules au look robuste et rassurant séduisent de plus en plus de conducteurs. Les constructeurs ont très bien compris cette tendance. Toyota se lance dans la production d’un nouveau SUV urbain de catégorie B, le type de véhicule qui fait fureur dans les concessions automobiles en ce moment.