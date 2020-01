Squash: les Montois de l’Aramis déjà qualifiés pour les playoffs

Greg Lecerf et ses partenaires tirent déjà un bilan plus que positif de leur parcours jusqu’ici. - D.R.

L’Aramis évolue en Fédérale 1, la plus haute division francophone, et signe un premier tour presque parfait. Les Montois n’ont perdu qu’un match et sont déjà assurés de participer aux playoffs nationaux. Ils peuvent même finir en tête du premier tour. Pour cela, ils devront au moins faire match nul lors du dernier match, ce jeudi, contre le Winner’s club de Bruxelles.