Mons-Bo: avalanche de dons pour un nouveau-né dans le besoin

Une stagiaire, Doris (photo), et un bénévole ont porté une partie des dons à l’hôpital ce mardi. - N.Z.

Samedi dernier, la Petite Maison du Peuple de Colfontaine a relayé l’appel à l’aide d’une jeune maman, à qui il manquait le nécessaire pour son nouveau-né. Le fondateur de l’association, Jean-François Hubert, n’en revient pas: en quelques heures à peine, il a reçu des centaines de messages et collecté plus que le nécessaire pour le confort du bébé et de sa mère.