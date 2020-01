Heptathlon: le Dourois «JB» Nutte pense à l’Euro

Jean-Baptiste Nutte s'est classé septième de l'heptathlon X-Athletics qu’il a disputé samedi et dimanche à Clermont, en France. L'athlète dourois a réalisé un total de 5.520 points, tout proche de son record personnel de 5.555 points établi à Gand en février dernier. «JB» Nutte n’évoluera plus en heptathlon cet hiver, se concentrant déjà sur l’été prochain et les championnats d’Europe de Paris.

Les athlètes reviennent aux affaires des compétitions, en cette période de l’année avec la relance de la campagne en salle. Le Dourois Jean-Baptiste Nutte (DS) s’est aligné le week-end dernier à l’heptathlon X-Athletics de Clermont-Ferrand.