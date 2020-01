Top Teams P2-P3: l’AS Ghlin s’en remet à ses défenseurs

En prenant la mesure de Meslin Grand-Marais B, l’AS Ghlin a enfin renoué avec la victoire après avoir ponctué 2019 sur quatre matches sans succès. Les Montois ont pu compter sur leurs défenseurs et sur un coup de poker gagnant de leur T1 pour enfoncer les Athois dans le fond de tableau.

En effet, c’est grâce à une perle de son milieu récupérateur Frédérick Stalport que l’AS s’est imposé sur le plus petit écart face à la JS (2-1). Ces trois points permettent d’ailleurs aux hommes de Didier Damien de creuser l’écart avec les équipes de bas de classement. Six unités séparent désormais la 9e place, occupée par le trio Ghlin, Casteau et Wasmes, de la 12e place.