Mons-Borinage: plus de 120 faillites dans nos communes en 2019

La région de Mons est une des meilleures élèves de l’année 2019 en Belgique. Elle a diminué son nombre de faillites de plus de 6%. Dans nos communes, de Boussu à Lens, en passant par Mons, Dour ou encore Saint-Ghislain, c’est le cas également. Les secteurs les plus touchés restent la construction et l’Horeca.

Parmi tous les arrondissements de Belgique, seulement cinq d’entre eux connaissent une diminution des fermetures d’entreprises sur leur territoire. L’arrondissement de Mons enregistre une nette réduction de 6 %. Les arrondissements voisins souffrent beaucoup au niveau économique. Les faillites ont ainsi augmenté à Soignies de 19 % et à Charleroi de 16 %.