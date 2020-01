Le Baudourois récolte 6.000 euros pour aider l’Australie

Six mille euros, c’est le montant qu’est parvenu à récolter en huit jours à peine un Baudourois pour venir en aide aux Australiens. Touché par ces images de pompiers donnant à boire à des koalas ou à des kangourous brûlés, Loris Durenne, 23 ans, a mis ses compétences de graphiste à contribution pour créer un magnet, représentant un koala. L’intégralité de la somme sera très prochainement envoyée à l’association Wires Wildlife Rescue, qui a pour but de réhabiliter et préserver activement la vie sauvage australienne.

Le bilan humain et environnemental continue de s’alourdir en Australie. Depuis le mois d’octobre, le pays est la proie de terribles incendies de forêt. 28 personnes ont perdu la vie, un millier d’habitations ont été détruites et plusieurs milliers d’habitants ont dû être déplacés.