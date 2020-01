Braquages de supérettes: la gérante refuse de lâcher la caisse

À 19 ans à peine, Christopher n’a pas de casier judiciaire. Mais, remis en prison suite à son second braquage en date, cet individu accro à la drogue et à l’alcool risque cette fois d’être affublé d’un casier judiciaire. Le parquet requiert 18 mois de prison dans un des dossiers… et pas moins de 5 ans à l’issue de ses 4 dossiers.

L’avocat de Christopher, Me Jean-Benoît Ronveau espère qu’il pourra s’en sortir avec une suspension du prononcé ou une peine de travail. Problème : outre qu’il a commis deux braquages en bande avec usage d’une arme à feu, il a aussi agressé un père de famille devant ses enfants, et détruit une voiture à l’aide d’une matraque télescopique.