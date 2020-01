Mons: le double cambriolage filmé par les caméras de surveillance

Nous vous en parlions déjà dans notre édition de ce lundi, une boutique de vêtement du Passage du Centre à Mons a été la cible d’un double cambriolage ce week-end. Après avoir été réveillé par les policiers en pleine nuit, suite à un flagrant délit de vol dans son commerce, vers 3h du matin ce dimanche, Ali Shahbaz s’était échiné à sécuriser à l’aide de panneaux de bois la vitre brisée de son magasin. Mais peu avant midi, un second voleur a investi les lieux et en est ressorti avec plusieurs sacs de vêtements, au nez et à la barbe de plusieurs passants.

Les images de ce double cambriolage rocambolesque ont été filmées par des caméras de surveillance.