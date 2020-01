Cultiver son bac potager: des ateliers à Quaregnon

Vingt bacs potagers vont pousser dans les rues de Quaregnon et Wasmuël, où chacun pourra puiser à sa guise. Mais le mieux, c’est encore d’apprendre à cultiver son propre bac potager. C’est l’objectif de l’opération «Les semeurs de rue» coordonnée par la Maison Culturelle de Quaregnon. Rendez-vous aux apéros du mercredi soir pour devenir un nouveau jardinier.

Facile, écologique et économique, il est à la mode, le bac potager, où l’on peut cultiver et récolter, sans devoir se baisser, persil, tomates, fraises et autres fruits, légumes ou aromates. Mais bon, au départ… On ne sait pas trop comment s’y prendre ! Mode d’emploi les mercredis soir à Quaregnon.