Mons: à 19 ans, il est jugé pour plusieurs braquages violents

Dans le centre et l'ouest du pays : Ciel changeant avec des éclaircies (localement larges) et des passages nuageux. Plus tard, ciel devenant à nouveau très nuageux à partir de la frontière française, avec parfois quelques faibles précipitations. Dans le sud de l'Ardenne : Assez bien de champs nuageux avec parfois quelques faibles précipitations à partir de la frontière française.

14h 8°C 19 km/h 16h 8°C 27 km/h 18h 8°C 27 km/h 20h 9°C 34 km/h 22h 9°C 35 km/h