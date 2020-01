Cyclocross: une réussite, le Mondial amateur à Dour (vidéos)

L e championnat du monde de la ligue amateur des «Landelijke Crossers en Renners (LRC)» a récolté un beau succès samedi à Dour. L’inspirateur de l’événement, l’ancien champion du monde Caldoz Denis, a mis dans le mille. Ses efforts doivent se perpétuer car le cyclocross doit revenir à Dour.

Ils étaient 287, coureuses et coureurs, à donner du braquet samedi après-midi dans la boue du très beau circuit de la zone de développement économique de Dour. L’occasion était donnée aux participants de se lancer à la conquête des tuniques irisées des champions du monde dans les diverses catégories concernées, des petits de 8 ans (et moins) aux grands (de 55 ans et plus).