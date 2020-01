Pour cette première course de l’année, les joggeurs se sont retrouvés à Vacresse pour la 17e édition du jogging de la Corrida. Le parcours assez simple comprenait trois tours pour une distance de 7,5 km. Ils étaient 160 à prendre le départ de ce premier challenge de la saison et c’est Gaetan Guelton qui s’est imposé en 25’01 devant Alexandre Megret et ses équipiers Arnaud Meunier et Gregory Faille.

« Je suis assez satisfait », confiait Gaetan Guelton.