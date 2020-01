Mons: il exportait son cannabis depuis l’Espagne

Deux colis de deux kilos de cannabis interceptés par la police à Zaventem. Et, un an plus tard, un colis similaire réceptionné par son destinataire sur la Grand-place de Mons. C’est un intéressant dossier de trafic de cannabis qui a été examiné ce mercredi par le tribunal de Mons. Un dossier qui vaut à Maxime, la trentaine, de croupir en prison depuis sept mois. Assisté de son avocat Me Lucas Rodriguez, il espère retrouver la liberté. Le parquet réclame trois ans ferme contre lui!

Le dossier démarre en avril 2018. La police de l’aéroport de Zaventem intercepte deux colis pesant chacun (emballage compris) trois gros kilos. Ils sont adressés à une certaine C.O., à Jemappes. Les empreintes sur des colis trahissent qu’ils proviennent de son frère Maxime, connu de la justice suite à une condamnation pour coups : il a purgé 2 ans avec sursis. Reste à le retrouver.