Basket: Mons s’impose dans le dernier quart-temps contre Alost

Même si la formation de Vedran Bosnic réussit plutôt bien contre les Okapis avec cette belle victoire engrangée au Forum (68-67) suivie d’une deuxième à la mons.arena (68-67), on était en droit de se poser des questions dans les rangs montois avec le forfait du capitaine Justin Cage, malade.

Pour déjouer tous les pronostics, le coach montois faisait confiance à Moris et Van Caeneghem pour démarrer cette rencontre alors qu’à Alost, le capitaine Geukens, blessé à la cheville, faisait, lui aussi, l’impasse. Et, dès l’entame, les Renards soufflaient plus le chaud que le froid avec une belle réussite au périmètre de Barnes : 7-16 (5e).