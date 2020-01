Hornu: l’ex-compagnon violent esquive son procès

El Mehdi, 27 ans, a brillé par son absence ce vendredi au tribunal de Mons, au procès où il était cité pour coups et blessures commis envers celle qui avait partagé sa vie, coups ayant entraîné une incapacité de plus de 4 mois. En réalité, les séquelles perdurent à ce jour, au plan psychologique notamment. Le parquet a requis 4 ans ferme. Me Xavier Poncelet, du Barreau de Charleroi, a réclamé réparation pour la victime.

Notre quotidien s’était fait l’écho du drame qu’avait vécu Manon, la nuit du 16 au 17 juillet 2017. Celle qui s’était séparée d’El Mehdi, vivait rue Henri Bériot à Hornu. En soirée le dimanche, l’homme, alors âgé de 25 ans, était revenu la voir. Les coups avaient plu, les photos sont jointes au dossier, décrivant son visage tuméfié.