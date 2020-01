Gare de Mons: la Ville va-t-elle perdre 12 millions de subsides?

Le retard énorme pris par le chantier de la gare de Mons inquiète l’échevin des travaux montois, Marc Darville. Et pour cause, tant que la gare n’est pas finie, impossible de lancer les aménagements de la place Léopold et de la future place des Congrès, de l’autre côté de la gare. La Ville de Mons va-t-elle perdre 12 millions de subsides?

La gare de Mons est le chantier qui inquiète le plus Marc Darville, qui, d’ici quelques jours, va laisser sa place au collège communal.