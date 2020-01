Borinage: pas de permis, pas d’assurance mais des stups sur eux

La brigade anti-criminalité de la police boraine a procédé, ce jeudi matin, au contrôle d’un véhicule à bord duquel se trouvaient deux personnes.

Les deux individus circulaient à bord d’un véhicule en défaut d’assurance et pas immatriculé. La marque d’immatriculation était une reproduction. Le conducteur n’était pas titulaire d’un permis de conduire. Et pour couronner le tout, le conducteur et son passager étaient tous deux en possession de stupéfiants.