Mons-Borinage: voici les communes les moins taxées

C’est à Mons que le précompte immobilier est le plus élevé... - Th. Van Ass

Quels sont les montants des principales taxes communales que paient les citoyens dans les 13 communes de l’arrondissement de Mons-Borinage? Nous avons voulu répondre à cette question en réunissant les chiffres de chacune d’entre elles sous la forme d’un tableau (ci-contre). C’est à Saint-Ghislain que l’IPP est le plus bas et à Hensies que le précompte immobilier est le plus faible.