Judo: jeune retraité, Joachim Bottieau retrace sa belle carrière

En 2019, Joachim Bottieau a rangé son judogi. Pas de gaieté de cœur car forcé par un corps poussé au-delà de ses limites durant plus d’une décennie. Le -90kg a pris un peu de temps avant d’accepter la nouvelle, lui qui visait une troisième qualification d’affilée aux J.O. Puis, lucide et fidèle à sa nature, il a repris du poil de la bête. Détenteur d’un des plus beaux palmarès du judo belge, il pose un regard serein sur sa dernière année, ses meilleurs résultats, ses déceptions, son avenir au sein du judo.

Joachim, la décision d’arrêter était-elle inévitable ?