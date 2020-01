Football: le président d’Honnelles écope d’un an de suspension

L’année 2020 débute mal pour Honnelles, et plus particulièrement pour son président. Jean-Marie Haubourdin a écopé d’un an de suspension. Le duel de P4C entre l’équipe B des Frontaliers et Thulin avait été arrêté prématurément. L’arbitre reprochait à l’homme fort honnellois d’avoir voulu l’influencer dans la rédaction de son rapport. Le CP l’a sanctionné même s’il a nié les faits en séance.

Antony Urbano, capitaine d’Honnelles B, avait été exclu à la fin de la première période contre Thulin. Le referee lui reprochait d’avoir donné une gifle à un adversaire. L’Honnellois affirmait par contre que c’est lui qui avait reçu un coup. Le CP a décidé de lui infliger deux journées de suspension, mais une des deux est placée en sursis.