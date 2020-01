Maisières: des foulards pour chiens au profit de l’Arche de Noé

Anna Landini a lancé «Créationnoé» pour venir en aide à l’Arche de Noé, le refuge animalier à Maisières. Les recettes des bijoux, pâtisseries et textiles que confectionne cette Sonégienne sont reversées au refuge. Cela fait maintenant un an et demi que la créatrice jongle entre son métier d’accompagnatrice de bus scolaires et son passe-temps favori.