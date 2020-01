Quiévrain/Dour: il menace de tuer Carlo Di Antonio!

Le prévenu, originaire de Quiévrain, vit désormais à Courtrai et passe devant le tribunal de Mons. Tour à tour, il s’en est pris au foot de Quiévrain, au procureur du Roi, à la zone de police des Hauts-Pays… et à Carlo Di Antonio ! Il avait menacé de le «descendre au parlement wallon»! L’homme risque l’internement, ou, à tout le moins, l’obligation de suivre sa médication sans plus discontinuer...

C’est ce mercredi qu’il passait devant le tribunal de Mons. La plus spectaculaire des préventions dont il avait à répondre est cette menace de tuer Carlo Di Antonio, du temps où il était ministre wallon!