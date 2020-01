Cyclo-cross: Dour accueille le Mondial des amateurs

L e cyclo-cross fera son retour ce samedi 11 janvier à Dour à l’occasion d’une manche de la ligue amateur flamande «Landelijke Renners en Crossers (LRC)» dont on disputera le championnat du monde. À l’initiative, l’ancien crossman des LRC et sportif multi-tâches, Caldy Denis. Plus de 300 coureurs de tous les âges sont annoncés au pied de l’ancien terril du charbonnage Saint-Antoine.

Les grands esprits du sport se rencontrent, dirait-on. Les très attendus championnats de Belgique de cyclo-cross se dérouleront ces samedi et dimanche à Anvers, avec tous les grands noms que l’on a l’habitude de suivre depuis le début de l’hiver dans les labourés essentiellement flamands.