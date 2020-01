Saint-Ghislain: «Empêchez-le de m’approcher…», crie Rachida

Rachida et Ludovic ont été amoureux durant quatre ans, leur histoire s’est terminée le 3 mars 2012. Depuis, elle dit vivre un enfer et son bourreau n’est autre que lui. Poursuivi devant le tribunal correctionnel pour destruction du véhicule du frère de cette femme et pour harcèlement, en état de récidive, Ludovic a été acquitté en première instance. L’affaire passe devant la cour d’appel.

Cet acquittement est contesté en appel par le ministère public. Pour la destruction de véhicule du 5 septembre 2013, un riverain de la rue Léopold à Saint-Ghislain dit avoir vu deux hommes détruire l’auto avant de monter dans un break Mercedes de couleur noire, soit le même modèle que le véhicule du prévenu.