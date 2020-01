Houdeng: Nicolas dénonce de «fausses» soldes chez MediaMarkt

Un article acheté 599 € en novembre et vendu quelques semaines plus tard à 770 €, un cas isolé? Pas vraiment. Dans l’enseigne MediaMarkt de Jemappes comme ailleurs, les prix varient plusieurs fois par jour en fonction des tarifs appliqués par la concurrence. Les articles soldés, eux, peuvent l’être à partir du prix le plus élevé auquel l’article ait été vendu au cours des trois derniers mois.

Nicolas fait partie de ces clients qui n’y comprennent plus rien. Le 15 novembre dernier, l’homme originaire d’Houdeng-Gœgnies pousse les portes du magasin MediaMarkt à Jemappes avec un seul objectif en tête : acheter un nouveau lave-vaisselle.