Un peu d’Angleterre, d’Etats-Unis et de Canada à Jemappes

Olivier Bachus a eu plusieurs vies: d’abord cuistot dans la marine, lors de la guerre du Golfe, puis chef ou second dans les cuisines de prestigieux hôtels irlandais, français et américains, il est finalement revenu en Belgique pour ouvrir sa propre épicerie anglo-saxonne: Allcook, à Jemappes. Fort de ses voyages, il a ramené un peu d’Angleterre, d’Etats-Unis et de Canada pour ses clients expatriés. Et ça marche! L’épicerie va bientôt aménager un espace pour les ateliers et dégustations.

Des céréales Lucky Charms, des scones, la « Bièraubeurre » d’Harry Potter, de la poutine… Et pourtant, vous êtes bien à Jemappes ! Dans sa petite épicerie, Olivier Bachus, 52 ans, propose toutes sortes de produits anglo-saxons qui peuvent manquer aux expatriés vivant en Belgique.