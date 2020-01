Baudour: les nids-de-poule seront encadrés par des potelets verts

Plusieurs automobilistes déplorent l’état dans lequel se trouve le carrefour formé par la rue Louis Caty et la route de Wallonie, à Baudour. La raison de leur colère? Des nids-de-poule se sont formés dans la chaussée, au niveau d’une zone d’évitement. Les services du SPW comptent intervenir dans les prochains jours, mais pas pour boucher les trous. Des potelets verts, des dispositifs pour garantir la sécurité au maximum, vont être installés.

Il y a des nids-de-poule au carrefour formé par la rue Louis Caty et la route de Wallonie, à Baudour. Cela n’a pas manqué d’en faire réagir plus d’un… « Des riverains ont interpellé nos services », annonce d’emblée Mee Hwa Boulangé, porte-parole du Service Public de Wallonie (SPW) mobilité et infrastructures. L’échevin des travaux à Saint-Ghislain, Luc Dumont, l’a fait aussi.