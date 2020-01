Mons/Quaregnon: Jules Vercaigne est décédé

C’est ce mercredi après-midi qu’avaient lieu les funérailles de Jules Vercaigne, âgé de 78 ans. Ancien militant CGSP, ancien sénateur communiste, il avait également été échevin à Quaregnon.

Un hommage devait également lui être rendu au parlement wallon ce mercredi. Il a en fait été le dernier sénateur communiste wallon. Il a été député, conseiller communal et même échevin à Quaregnon et plus précisément à Wasmuël, avant la fusion des communes.