Le parc naturel des Hauts-Pays a de nouvelles instances

Suite aux dernières élections communales de 2018, le conseil d’administration du pouvoir organisateur du Parc naturel des Hauts-Pays a été renouvelé.

La présidence sera assurée par Bernard Paget, fondateur du PNHP et président depuis 2000. La 1ere vice-présidence est attribuée à Catherine Poncin (Quévy). Catia Pompili (Dour) est 2ème vice-présidente et Frédéric Bronchart (Honnelles) est 3ème vice-président. Le poste de trésorier sera assumé par Francis Collette (Colfontaine) et celui de secrétaire par Barbara Crombez (Frameries).