Les pompiers dourois ont procédé à un gros nettoyage de route, à Blaugies, ce mardi soir. Il y avait de la terre sur toute la chaussée, juste à la sortie des champs.

Pompiers et policiers ont été dépêchés rue de la Frontière à Blaugies. La circulation était devenue dangereuse, une importante quantité de terre se trouvait sur la chaussée. Six hommes du feu ont été mobilisés. Une autopompe et une citerne ont dû démarrer de la caserne. Les pompiers ont dû nettoyer la voirie à grandes eaux.