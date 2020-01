Athlétisme: les grandes dates de 2020 dévoilées

Les grandes dates internationales, nationales, régionales et provinciales du calendrier athlétique 2020 sont annoncées. L’année sera, on le sait, ponctuée par la tenue des Jeux Olympiques de Tokyo du 31 juillet au 9 août. Par ailleurs, plusieurs rendez-vous régionaux et nationaux sont annoncés en Hainaut. Le point.

Parmi ces rendez-vous dans la province, citons notamment les intercercles des jeunes à Gaurain-Ramecroix (2/05), les intercercles dames à Ath (9/05), les intercercles hommes à La Louvière (10/05), les championnats LBFA toutes catégories et juniors à Mouscron (21/05), les intercercles masters à Gaurain-Ramecroix (7/06), les championnats nationaux de marche athlétique (10 km dames et 20 km hommes