La situation semble plutôt calme sur les routes ce matin. La pluie sera présente aujourd’hui, soyez donc prudents sur votre trajet. Voici l’Info trafic de ce mercredi 08 janvier !

PROVINCE DE LIÈGE

Ralentissements sur la E40

Comme les autres jours, la circulation est perturbée sur la E40 entre Barchon et l’échangeur de Loncin, en partie à cause des travaux qui se font entre Rocourt et Alleur. À 08h ce matin, le trafic est perturbé à partir de Vottem jusqu’à l’échangeur de Loncin.

► À 08h30, la circulation revient à la normale. On constate cependant toujours quelques ralentissements à partir de Rocourt.

Dans l’autre sens, en venant d’Hognoul ou de Grâce-Hollogne en allant vers Barchon, le trafic est un peu perturbé à la sortie de l’échangeur de Loncin.

Ralentissements sur la E25

Comme c’est le cas habituellement, la E25 qui relie Tilff à Liège connaît quelques problèmes de circulation durant la matinée. À 08h, la circulation est très ralentie entre Embourg et Chênée.

► À 08h35, la circulation est de nouveau fluide.

►►Retrouvez ici toutes les informations mobilité !

Piétons sur l’autoroute E40

Soyez prudent ce matin si vous empruntez l’autoroute E40, en direction de Bruxelles. Peu après 06h, on signale des piétons se déplaçant à contresens sur la bande d’arrêt d’urgence, à hauteur de Hodeige.

► À 07h, il semblerait que les personnes présentes sur l’autoroute ne soient plus là.

PROVINCE DU HAINAUT

Embouteillages à Mons

La circulation est compliquée ce matin du côté de Mons. Peu avant 08h, on remarque pas mal de ralentissements sur les deux Rings (la ceinture périphérique R5 et le petit R50). De plus, il y a également des embouteillages sur la Nationale 90, pour rejoindre de centre de Mons.

BRUXELLES ET BRABANTS

Accident à Vilvoorde

Un accident s’est produit ce matin à la sortie du Ring de Bruxelles à Vilvoorde, juste avant le viaduc. Le passage est difficile donc l’accident provoque de gros embarras de circulation sur tous les axes secondaires aux alentours. Des files se sont même formées sur le Ring, en direction de Zaventem.

Ralentissements sur la E40

Comme tous les jours, la circulation ralentit à l’approche de Bruxelles, sur la E40 qui vient de Liège. À 07h40, c’est à partir de Heverlee que le trafic est perturbé et ce jusqu’à l’échangeur avec le Ring de Bruxelles.

► À 08h30, la circulation est toujours perturbée depuis Bertem.

►►Des feux intelligents pour libérer l’autoroute à Wavre.