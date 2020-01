Jurbise: Jacqueline Galant va interdire les feux d’artifice

Entre l’amusement de certains et la peur des autres, la bourgmestre de Jurbise, Jacqueline Galant, a fait son choix. Désormais, les feux d’artifice seront interdits tout le long de l’année, sauf le 21 juillet et le 31 décembre. En dehors de ces dates, des dérogations peuvent être accordées après une demande au collège. La cause: les plaintes de plus en plus nombreuses des particuliers qui estiment que les feux d’artifice sont un véritable cauchemar pour leurs animaux.

« Les feux d’artifice, c’est très gai mais les plaintes sont très nombreuses. Il y a une véritable demande des Jurbisiens d’agir pour restreindre ces feux d’artifice », explique Jacqueline Galant. La bourgmestre a décidé de mettre en place des dispositions pour limiter leur autorisation aux 21 juillet et 31 décembre uniquement.