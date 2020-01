Soucis d’eau chaude, insécurité: des seniors montois se rebellent

Les habitants du parc de la Sablonnière à Mons en ont ras-le-bol. Ils sont sans eau chaude entre minuit et 4h du matin, par mesure d’économie… Sauf que la plupart des habitants sont plutôt âgés. «Comment fait-on quand on est malades?», s’interroge Armand, 75 ans. Les résidents craignent aussi pour leur sécurité en cas d’incendie. Pétition, compte Twitter,... les seniors se mobilisent! Jeanne, 92 ans, a même écrit une lettre bien sentie au bourgmestre et au chef de corps de la police.

Ils habitent, pour la plupart, leur appartement depuis de nombreuses années. Ils y ont vieilli et s’inquiètent de l’état des bâtiments mais surtout de la sécurité : « Il n’y a que deux échelles pour évacuer le pavillon 1, et c’est de l’autre côté du bâtiment ! », déplore Jeanne Lefort, 92 ans. Elle s’inquiète de son sort en cas d’éventuel incendie.