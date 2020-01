Tennis de table: des championnats hennuyers de haut vol à Havré

Les championnats du Hainaut ont cartonné à Havré ce week-end. Belle moisson pour le club de Basècles, mais aussi pour le CP Montois.

Ce n’était pas évident de trouver une place de parking aux alentours du Centre Provincial hennuyer Phase dans la banlieue montoise. Ce qui n'était pas fait pour déplaire à Alain Randour et à son équipe: « Non seulement, on s’est bousculé au portillon au niveau de la participation mais, aussi, la cuvée 2020 est à situer parmi les tout bons crus.