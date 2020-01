Volley: Saint-Ghislain peut croire à la montée

Après une courte trêve, la majorité des équipes de la région vont reprendre la compétition à partir de ce samedi. En Nationale, aucun club de Mons-Borinage n’est dans le rouge et ne devrait vivre une fin de saison stressante. Saint-Ghislain et Jurbise sont même bien placés dans le haut de tableau et semblent avoir les qualités pour jouer la montée.

1. Saint-Ghislain et Jurbise jouent les premiers rôles en Promotion