Deux blessés dans une collision frontale à Blaton

Mardi matin, un spectaculaire accident s’est produit dans la rue de l’Aisette à Blaton, dans l’entité de Bernissart. Une voiture et une camionnette se sont percutées, de face. Le choc a été violent et la conductrice de la voiture a dû être désincarcérée par les pompiers de Péruwelz et Belœil.

Il était 7h du matin, mardi, lorsque la collision s’est produite. D’après les premiers éléments, une manœuvre de dépassement effectuée par une jeune conductrice de 19 ans serait à l’origine de l’accident. Une camionnette qui arrivait face à ce premier véhicule n’a effectivement pas pu l’éviter.