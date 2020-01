Basket (P2): l’UBC Quaregnon C a bien commencé 2020

Même si le fait d’avoir pris les trois points face à la JS Dottignies sans devoir jouer a été bien accueilli par l’UBCF Quaregnon, le coach Jonathan Vincke regrette de n’avoir pas été prévenu plus tôt. Il faut dire que ses joueurs sont étudiants pour la plupart et qu’ils s’étaient organisés pour venir au match.

Le coach Jonathan Vincke tempère son enthousiasme de ne plus se retrouver encombré de la lanterne rouge du classement. « Il est clair qu’avoir engrangé les trois points face à la JS Dottignies est une immense satisfaction pour nous dans la course au maintien. Par contre, je regrette que le club mouscronnois ne nous ait pas prévenus plus tôt.