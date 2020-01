Un abri pour fumeurs sur le parking PMR? Cora Hornu s’explique

La publication a fait grand bruit ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Sur plusieurs photos prises sur le parking du Cora Hornu, on peut voir un abri réservé aux fumeurs empiéter sur une place de stationnement pour personnes à mobilité réduite. Il n’en fallait pas moins susciter l’indignation des internautes.

« La honte à Cora d’avoir installé un endroit pour les fumeurs sur des places pour handicapés. Déjà qu’il y a en a peu et que les vieux se garent dessus, maintenant, on les rapetisse, » s’émeut l’auteur de la publication sur le groupe Facebook Les Hornutois. Avant d’ajouter que l’aubette en question n’est, à ses dires, pas utilisée par les fumeurs et gêne la vue des piétons.