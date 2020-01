Mons: claquettes, contorsionniste et mime à la collégiale

Ce week-end, la collégiale Sainte-Waudru accueillait en ses murs un spectacle créé par Luc Petit: «L’horloger de Noël».

Trois représentations étaient prévues chaque soir. C’est presque devenu une tradition, chaque année pour les fêtes et pour cause : cela fait 12 ans qu’ont été lancés ces spectacles magiques dans les cathédrales et autres édifices religieux. Actuellement, il y a 3 spectacles programmés dans 7 lieux différents, en Belgique et en France. Le succès est au rendez-vous !