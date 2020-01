Hornu: deux dealers interpellés à cause d’un feu arrière en panne

Vendredi dernier, une équipe de la brigade anticriminalité de la police boraine a remarqué la présence d’un véhicule avec un feu arrière défaillant, à la rue Clarisse à Hornu. Alors qu’ils souhaitaient signaler ce souci à la conductrice, les policiers ont perçu une odeur de marijuana qui émanait de l’intérieur de la voiture.

Les policiers ont dès lors décidé de procéder à la fouille du véhicule et des deux personnes qui se trouvaient à bord. Ils ont retrouvé dans le coffre un pacson de marijuana dissimulé dans une boîte à tabac et un sac à dos contenant une quantité plus importante de marijuana en vrac placée dans un grand sac plastique.