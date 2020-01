D2 amateurs: + 2000 fans en un an sur Facebook pour le RFB

Line Up Team, agence de communication et marketing, a récemment établi le classement des clubs de football amateurs ayant le plus de fans sur Facebook et Twitter. Les statistiques ont été récoltées de la D1 amateurs à la D3 amateurs.

Troisième il y a un an sur Facebook, le RWDM est passé en tête du classement des clubs amateurs belges. Avec plus de 18.000 fans, le club bruxellois a même creusé un écart substantiel par rapport à ses poursuivants. Deuxième avec 15.490 « followers », la RAAL La Louvière est suivie de près par le RFC Liège et ses 15.068 inconditionnels.