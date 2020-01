Diablo traumatisé par les feux d’artifice

Le jack russel est speedé, surexcité et très sensible aux stimuli en tout genre. - K.F.

Depuis plusieurs jours déjà les opposants et les défenseurs des feux d’artifice s’étripent sur la toile. On ne compte plus les témoignages faisant état d’animaux stressés, affolés, échappés… «Un des chiens que nous gardions a été victime d’une crise cardiaque tellement il était stressé par le feu d’artifice. Il a été sauvé de justesse», nous raconte Michelle B., une habitante de Viesville.