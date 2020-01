Mons: David Jeanmotte, star d’un clip au milieu de transformistes

Fin février, le groupe Atum Nophi, originaire d’Etalle, sortira son premier album «It’s nothing like what you’ve been told». «Notre style, c’est du rock avec énormément d’influences», explique Adrien Schockert, chanteur et guitariste du duo qu’il a créé avec son ami Alex, batteur. Le souriant David Jeanmotte joue la guest star dans leur premier clip.

Le groupe vient de mettre en ligne, sur Youtube, le clip qui va avec le premier single de l’album intitulé « Nothing common ». En guest star, on y retrouve un certain… David Jeanmotte. Le clip a été tourné dans la salle de spectacles « Le Petit Chapeau Rond Rouge », à Bruxelles.