Bouchez: «Je veux que le MR soit le premier parti du XXIe siècle»

Il avait loupé d’un rien son siège de député aux élections de mai. S’il avait alors pu savoir que l’année 2019 se terminerait triomphalement pour lui: président du MR et informateur du Roi. Georges-Louis Bouchez sera un ténor politique dont on parlera en 2020… Et dès les tout premiers jours: le 13 janvier, il doit remettre le rapport de sa mission, menée avec son alter ego du CD&V, Joachim Coens, au Roi.

Si on vous avait dit en mai que l’année se terminerait ainsi, vous ne nous auriez pas cru…